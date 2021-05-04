هكذا علقت ميركل على تراجع انتشار كورونا في ألمانيا

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن سعادتها حيال تراجع حدة انتشار عدوى كورونا في بلادها.

ونقل مشاركون في جلسة مشاورات افتراضية لكتلة التحالف المسيحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن ميركل قولها اليوم الثلاثاء: "هناك بصيص ضوء في آخر النفق".

وأشارت ميركل إلى تراجع أعداد الإصابات بالإضافة إلى تراجع طفيف في حدة الوضع داخل قطاع الرعاية المركزة.

في الوقت نفسه، أكدت ميركل أنه كلما اتسم تصرف الناس بالحذر سيتمكن الجميع من الاستفادة من إجراءات التخفيف بصورة أسرع.

كان مجلس الوزراء الألماني أقر مرسوماً يقضي بإتاحة تخفيف قيود كورونا اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا وللمتعافين من مرض كورونا.

وبذلك، فتحت الحكومة الألمانية الطريق أمام اتخاذ قرار سريع بخصوص هذا المرسوم في البرلمان بعد غد الخميس وفي مجلس الولايات يوم الجمعة المقبل.