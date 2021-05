انتقاما "لشهداء الضفة".. كتائب القسام تقصف أسدود والجيش الإسرائيلي يتوعد بالرد (فيديو)

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" الفلسطينية، في وقت متأخر مساء أمس الجمعة، قصف أسدود برشقة صاروخية قالت إنها انتقاما "لشهداء الضفة المحتلة".

وفي رسالة قصيرة عبر موقعها الإلكتروني، قالت كتائب القسام: "قصف أسدود برشقة صاروخية انتقاما لشهداء الضفة المحتلة وردا على استهداف المدنيين شمال قطاع غزة"

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي عن تعرض جنوب إسرائيل لوابل من الصواريخ من قطاع غزة في وقت مبكر من صباح السبت.

وأصيب الطابق السادس من مبنى سكني متعدد الطوابق في أسدود، من دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأصاب صاروخان آخران أشدود بعد ذلك بوقت قصير، وسقط أحدهما في مصنع في ميناء المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في جميع الحوادث الثلاثة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للانفجار الذي نجم عن سقوط الصاروخ في المصنع، وقال في تغريدة: "شاهدوا الأضرار بنفسكم. هذا لن يمر دون رد."

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u

— Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

وأصاب صاروخان منازل في سديروت بجوار حدود غزة.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.