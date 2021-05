"ميركافا" إسرائيلية تحترق (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا لاحتراق دبابة "ميركافا" إسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي.



وفور انتشار الفيديو، ظهرت افتراضات مختلفة حول احتمال إصابة الدبابة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، تزامنا مع الاشتباكات القائمة بين إسرائيل وقطاع غزة، لكن لم يدل أي جانب من الأطراف المتنازعة بأي تصريح رسمي، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.



وعلى ما يبدو، لا يتعلق الأمر بضربات خارجية، ويمكن أن يكون الحريق قد حدث بسبب عطل في نظام الوقود، كما يتضح من تسرب الوقود على الأرض.

A video of the burning Merkava tank of the Israel Defense Forces has been published online.



It is reported that the fire of the tank was allegedly caused by the hit of a missile or a mine by militants.



At the moment, there is no confirmation that such an incident took place pic.twitter.com/yyLZrm2oF6