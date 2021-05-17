عربي-دولي

"ميركافا" إسرائيلية تحترق (فيديو)

Lebanon 24
17-05-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-823931-637568641769374121.jpg
Doc-P-823931-637568641769374121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا لاحتراق دبابة "ميركافا" إسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي.

وفور انتشار الفيديو، ظهرت افتراضات مختلفة حول احتمال إصابة الدبابة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، تزامنا مع الاشتباكات القائمة بين إسرائيل وقطاع غزة، لكن لم يدل أي جانب من الأطراف المتنازعة بأي تصريح رسمي، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.


وعلى ما يبدو، لا يتعلق الأمر بضربات خارجية، ويمكن أن يكون الحريق قد حدث بسبب عطل في نظام الوقود، كما يتضح من تسرب الوقود على الأرض.

 

A video of the burning Merkava tank of the Israel Defense Forces has been published online.

It is reported that the fire of the tank was allegedly caused by the hit of a missile or a mine by militants.

At the moment, there is no confirmation that such an incident took place pic.twitter.com/yyLZrm2oF6

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-05-17
11:30 | 2021-05-17
11:00 | 2021-05-17
10:30 | 2021-05-17
10:00 | 2021-05-17
09:00 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website