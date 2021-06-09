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روسيا تسجل 10407 إصابات و399 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
09-06-2021 | 06:00
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علنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 10407 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 4124 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 399 حالة وفاة جديدة (مقابل 379 وفاة أمس)، فيما تماثل 9814 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و156250 إصابة مؤكدة، منها 124895 حالة وفاة و269456 حالة نشطة وأربعة ملايين و761899 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 141.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 305 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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