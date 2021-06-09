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لحظة انهيار محطة طاقة عملاقة في بريطانيا! (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2021 | 08:35
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار 4 أبراج تبريد عملاقة تابعة لمحطة طاقة "روجلي" البريطانية.

وكانت "روجلي" عبارة عن محطتين للطاقة تعملان بالفحم وتقعان على نهر ترينت في المدينة التي تحمل نفس اسم المحطتين، وتم افتتاح أول محطة طاقة في هذا الموقع، في عام 1961، ولكن تم إغلاقها وهدمها.

وتم تشغيل محطة توليد الكهرباء "روجلي" الثانية في عام 1970، وتم إغلاقها في 8 حزيران 2016، ليتم هدم أبراج التبريد في 6 حزيران الجاري.
 
المصدر: سبوتنيك
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