عربي-دولي

هذا ما تطلبه المانيا من بوتين

Lebanon 24
09-06-2021 | 10:30
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أبدت سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبتها بأن تناقش روسيا والولايات المتحدة مسألة نزع السلاح خلال قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف.

كما قال رئيس وزارة الخارجية الألمانية هايكو ماس اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة البرلمانيين الألمان في البوندستاغ: "إن جرى الحديث عن قمة بوتين وبايدن فنود أن يدرج موضوع نزع السلاح على جدول الأعمال".

وردا على سؤال حول موعد التخلص من الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها، أشار ماس إلى أن "هذا لن يحدث خلال الفترة التشريعية الحالية".

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو/حزيران الجاري في مدينة جنيف السويسرية. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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