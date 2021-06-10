بايدن يلغي أوامر ترامب بحظر "تيك توك" و"وي تشات"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ألغى، أمس الأربعاء، أوامر تنفيذية كان أصدرها سلفه دونالد ترامب بشأن حظر تطبيقي الهاتف الجوال المملوكين للصين «تيك توك» و«وي تشات» بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه بدلاً من حظر هذين التطبيقين اللذين يحظيان بشعبية، ستعمد إدارة بايدن إلى تنفيذ «إطار عمل يستند إلى معايير وتحليل مشدد قائم على الأدلة لمعالجة المخاطر» الصادرة عن تطبيقات الإنترنت الخاضعة لسيطرة جهات أجنبية، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هناك مراجعة منفصلة للأمن القومي الأميركي بشأن «تيك توك» لا تزال جارية.

وكان ترمب أكد أن التطبيقين المملوكين للصين يطرحان مخاطر أمنية، وحاول فرض بيع «تيك توك» إلى مستثمرين أميركيين.

وحاولت إدارة ترمب منع أي مستخدمين جدد من تحميل «تيك توك» و«وي تشات» على أجهزتهم، وحظر أي معاملات تقنية أخرى قال القائمون على التطبيقين إنه سوف يؤدي لحجبهما في الولايات المتحدة. ورفضت المحاكم هذه الأوامر التي لم تُطبق بالمرة.