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لقطات مرعبة في كوريا الجنوبية.. سقوط مبنى على حافلة ركاب تقل 17 شخصا (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2021 | 09:01
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، في انهار مفاجئ لمبنى مؤلف من خمسة طوابق، يجري هدمه، متسببا أيضا بسحق حافلة في كوريا الجنوبية.

وكانت الحافلة التي تقل 17 شخصا متوقفة أمام المبنى عندما وقع الحادث، أمس الأربعاء، في مدينة غوانجو جنوب غربي سيول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية، أن تسعة ركاب قتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة. وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، للوقوف على أسباب الانهيار المفاجئ للمبنى.
المصدر: سبوتنيك
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