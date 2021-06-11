"كورونا" والعالم.. هذا جديد أرقام الإصابات والوفيات

لا تزال أرقام وباء "كورونا" (كوفيد-19) حول العالم تتقدّم وتتزايد على الرغم من أنه تم تلقيح قرابة 2.25 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم.ووفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في العالم، فقد ارتفع عدد المصابين إلى قرابة 175 مليون إنسان، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء حوالي 4 ملايين حالة وفاة، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز".وبحسب الأرقام التي رصدها مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لإصابات فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، بلغ عدد المصابين بالفيروس 174,771,133، من بينهم 3,769,494 حالة وفاة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.