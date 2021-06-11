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عربي-دولي
سويسرا تغلق أجواء جنيف خلال قمة بوتين وبايدن
Lebanon 24
11-06-2021
|
15:30
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أعلن مجلس الوزراء السويسري إغلاق أجواء جنيف خلال القمة التي ستعقد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس، اليوم الجمعة، يسري التقييد من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء 15 حزيران حتى الساعة 17:00 يوم الخميس 17 حزيران في سماء جنيف، وسيتم منع الوصول إلى البحيرة القريبة من فيلا "لا غرانج" حيث سيتم انعقاد القمة المرتقبة لأسباب أمنية.
وأشار البيان إلى أن الإغلاق لن يطال الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار المدينة الدولي.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في وقت سابق، أن فيلا "لا غرانج" ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم 16من شهر حزيران الجاري.
وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.
ويجري الإعداد لإجراءات أمنية خاصة لقمة الأسبوع المقبل في جنيف بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سيتم تقييد المجال الجوي المحلي لمدة ثلاثة أيام.
المصدر: روسيا اليوم
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