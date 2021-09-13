الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي قتل 54 فلسطينيا بينهم 12 طفلا هذا العام

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إن الجيش الإسرائيلي قتل 54 فلسطينيا منذ بداية العام.

وذكر باشيليت خلال حفل افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنه "حتى الآن هذا العام، قتل 54 فلسطينيا، من بينهم 12 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وشددت المفوضة السامية على أن هذا الرقم أعلى مرتين من العام الماضي، مضيفة أن أكثر من 1000 شخص أصيبوا بالذخيرة الحية.

كما أبدت قلقها العميق تجاه ما اسمتها "الحملات القمعية" التي شنتها حكومة دولة فلسطين على المعارضة في الأشهر الأخيرة.