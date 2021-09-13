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روبوت إسرائيلي مسلح يتعقب المتسللين على الحدود

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:15
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أعلنت شركة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن صناعة "روبوت مسلح" يتم التحكم فيه عن بعد، ويمكنه القيام بدوريات في مناطق القتال وتعقب المتسللين وفتح النار.

وجرى تقديم الروبوت ذي الدفع الرباعي اليوم، من قبل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية "ريكس أم كيه 11" المملوكة للدولة، حيث تعد المركبة غير المأهولة أحدث إضافة إلى عالم تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، والتي تعيد تشكيل ساحة المعركة الحديثة بسرعة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة عن المؤيدين قولهم إن "مثل هذه المعدات ذاتية الحركة تسمح للجيوش بحماية جنودها"، بينما يخشى النقاد أن "يمثل ذلك خطوة خطيرة أخرى نحو الروبوتات التي تتخذ قرارات مصيرية".

من جانبه، كشف نائب رئيس قسم الأنظمة الذاتية في الشركة، راني أفني، بعض مواصفات هذا الروبوت، مشيرا إلى أنه "يتم تشغيله بواسطة جهاز لوحي إلكتروني، ويمكن تجهيزه بمدفعين رشاشين وكاميرات وأجهزة استشعار"، كما أنه "يمكن للروبوت جمع المعلومات الاستخبارية للقوات البرية، ونقل الجنود الجرحى والإمدادات داخل وخارج المعركة، وضرب الأهداف القريبة".

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم حاليا مركبة أصغر، ولكنها مماثلة تسمى "جاكوار" للقيام بدوريات على الحدود مع قطاع غزة والمساعدة في فرض الحصار الذي فرضته إسرائيل في عام 2007.
 
 
 
 
 
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