الإكوادور.. هجوم بطائرات مسيّرة على أحد السجون

أعلنت سلطات الإكوادور عن تعرض سجن في ولاية غواياس غربي البلاد لهجوم بالطائرات المسيرة.وأكدت هيئة السجون الإكوادورية أن الهجوم الذي وقع صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، ألحق أضرارا مادية بمبنى السجن، حيث وقعت 3 انفجارات.وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم استهدف قادة العصابات الإجرامية على الأرجح، مشيرة إلى أن الوضع "خطير"، والحديث يدور عن حرب بين العصابات الإجرامية الكبرى في البلاد.ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو مصابين، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الانفجارات كانت قوية ومسموعة في المناطق السكنية القريبة، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".