ترامب: أميركا وصلت إلى مرحلة لا تملك فيها سوى خيار إعادة انتخابي

ألمح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من جديد، اليوم الاثنين، إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأميركية في عام 2024، وبرر ذلك بأن بلاده "وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى".وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأميركية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج في تاريخ بلادنا".