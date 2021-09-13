عربي-دولي

ترامب: أميركا وصلت إلى مرحلة لا تملك فيها سوى خيار إعادة انتخابي

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:07
A-
A+
Doc-P-863499-637671715958052580.jpg
Doc-P-863499-637671715958052580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألمح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من جديد، اليوم الاثنين، إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأميركية في عام 2024، وبرر ذلك بأن بلاده "وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى".

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".

وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأميركية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج في تاريخ بلادنا".
وأضاف: "عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب وبدون سبب"، وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون في التحدث معه وليس بايدن، لافتا إلى أنهم مدمرين نفسيا مما حدث لأبنائهم في أفغانستان.

وواصل ترامب في حديثه لـ"فوكس نيوز": "لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر".

كما انتقد ترامب بايدن، ووصفه بأنه "شخص غير كفء كزعيم لبلدنا"، ووصف إدارته بأنها "مثيرة للانقسام".

وأوضح: "لقد استمرت إدارة بايدن في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأميركي، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-09-14
06:30 | 2021-09-14
06:00 | 2021-09-14
05:30 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:30 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website