عربي-دولي

زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2021 | 00:23
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ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين استقبل في الكرملين بالعاصمة موسكو نظيره السوري بشار الأسد في زيارة غير معلنة.

 

ونقلت وسائل الإعلام عن بوتن قوله: "مشكلة سوريا هي القوات الأجنبية غير الشرعية التي تمنع توحيد البلاد".

 

وأضاف "الحكومة السورية تسيطر على أكثر من 90 بالمئة من مساحة البلاد".

 

وخلال الاجتماع، هنأ بوتين الأسد بفوزه في الانتخابات الرئاسية السورية.

 

وأشار الرئيس الروسي خلال الاجتماع إلى أن القوات الأجنبية، التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد.

 

وذكرت الرئاسة السورية أن القمة التي جمعت بوتن والأسد جرى خلالها التباحث في ملفات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، والإجراءات المتخذة لتوسيعه وتطويره تحقيقاً للمصالح المشتركة.

 

القمة التي ابتدأت باجتماع ثنائي مطول بين الرئيسين ثم انضم إليه لاحقاً وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحثت التعاون المشترك بين جيشي البلدين في عملية مكافحة الإرهاب، واستكمال تحرير الأراضي التي ما زالت تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية.

 

كما تم التباحث بشأن الخطوات المتخذة على المسار السياسي، حيث أكد الجانبان على أهمية استكمال العمل على هذا المسار من أجل التوصل إلى توافقات بين الأطراف السورية ودون أي تدخل خارجي، وتطرقت المباحثات أيضاً إلى مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

وناقش الرئيسان الأسد وبوتين آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات
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