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متحدث باسم خارجية إسرائيل: "مصر للطيران" تسيّر رحلات بين تل أبيب والقاهرة

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:30
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أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية بدء شركة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب والقاهرة بمعدل 4 رحلات أسبوعية.  

وقال المتحدث العام باسم وزارة الخارجية، ليئور حياط، في مقابلة مع "الحرة"، إنه سيتم إبلاغ بلاده نهائيا خلال الأيام القادمة عن موعد بدء هذه الرحلات، مؤكدا أن اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر يعد حجرا أساسيا في اتفاقيات التطبيع في المنطقة.

وعن علاقة بلاده مع البحرين، أوضح حياط أن ثمة مصالح مشتركة مع المنامة وأنه يتطلع إلى توثيق هذه العلاقة بعد تقديم السفير البحريني، خالد جلاهمة، أوراق اعتماده، الاثنين، للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ.

وعن مبادرة وزير الخارجية، يائير لبيد، لإعادة إعمار غزة، شدد حياط على أن هذه المبادرة جدية وأنه يجب على الفلسطينيين إدراك ذلك، وأنه يجب عليهم الاختيار  إما الطريق الذي تنتهجه حركة حماس أو تطوير قطاع غزة وجعله أكثر استقرارا وأمنا. 
 
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