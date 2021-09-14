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بوتين يخضع للحجر الصحي

Lebanon 24
14-09-2021 | 11:30
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يخضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، حسبما أعلن الكرملين في بيان الثلاثاء.

وقال الكرملين إن بوتين في "حالة صحية جيدة تماما" ولم يصب بمرض كوفيد-19، ولكنه قرر الدخول في عزل ذاتي.

وفي مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، قال بوتين إنه "بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة"، ولن يشارك حضوريا في قمة إقليمية تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع في طاجيكستان، وفق الكرملين.

والاثنين، التقى بوتين برئيس النظام السوري، بشار الأسد، الذي وصل إلى موسكو في زيارة هي الأولى بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي حصلت في أيار الماضي. 

وفي اليوم نفسه، التقى بوتين برياضيين وشارك في تدريبات عسكرية قبل قرار الدخول في عزل ذاتي، بحسب الكرملين.
 
 
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