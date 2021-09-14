29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لهذه الفئة.. لجنة بريطانية توصي بجرعة معززة من لقاح كورونا
Lebanon 24
14-09-2021
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوصت لجنة استشارية تضم خبراء، الثلاثاء، بأن توفر حكومة المملكة المتحدة جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكل شخص يفوق سنه 50 عاما خشية تراجع حماية اللقاحات خلال فصل الشتاء.
وجاءت توصية "اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين" البريطانية في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون للإعلان عن خطة الحكومة الجديدة لمكافحة الجائحة.
وطلبت منظمة الصحة العالمية من الدول الغنية تأجيل الجرعات المعززة حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40 في المئة على الأقل من سكانها.
قالت اللجنة المشتركة إن هناك حاجة إلى جرعات معززة لضمان حماية السكان المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب إظهار دراسات أن المناعة التي تمنحها اللقاحات تضعف بمرور الوقت.
وأوصت اللجنة بأن يحصل الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، على جرعة معززة بعد ستة أشهر من تلقي جرعاتهم الثانية من اللقاحات.
وتأتي هذه الخطوة رغم مطالبة منظمة الصحة العالمية للدول الغنية التي لديها إمدادات كبيرة من اللقاحات بالامتناع عن تقديم جرعات معززة حتى نهاية العام، وإتاحة جرعات للدول الفقيرة.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي إنه لا يستطيع الصمت عندما تعتقد الشركات والدول، التي تتحكم في إمدادات اللقاحات، أن فقراء العالم يجب أن يكونوا "راضين بالفتات".
تابع
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟
13:55 | 2021-09-14
14/09/2021 01:55:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2021-09-15
وسط تحذيرات من موجة حر قياسية.. الحرائق تشتعل مجددا في الجزائر
06:30 | 2021-09-15
ناخبو كاليفورنيا يصوتون ضد عزل حاكم الولاية
06:00 | 2021-09-15
بلينكن: سنحاسب طالبان على أي عمليات إرهابية انطلاقا من أفغانستان
05:30 | 2021-09-15
الرئيس التونسي: لن أتعامل مع العملاء والخونة
05:00 | 2021-09-15
ليس بسبب أفغانستان.. أصوات تنادي بإقالة قائد الجيش الأميركي
04:30 | 2021-09-15
إدارة بايدن تستخدم الإعفاء التشريعي لتخفيف الضربة على مصر
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact