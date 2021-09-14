عربي-دولي

لهذه الفئة.. لجنة بريطانية توصي بجرعة معززة من لقاح كورونا

Lebanon 24
14-09-2021 | 16:59
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أوصت لجنة استشارية تضم خبراء، الثلاثاء، بأن توفر حكومة المملكة المتحدة جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لكل شخص يفوق سنه 50 عاما خشية تراجع حماية اللقاحات خلال فصل الشتاء.

وجاءت توصية "اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين" البريطانية في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون للإعلان عن خطة الحكومة الجديدة لمكافحة الجائحة.

وطلبت منظمة الصحة العالمية من الدول الغنية تأجيل الجرعات المعززة حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40 في المئة على الأقل من سكانها.

قالت اللجنة المشتركة إن هناك حاجة إلى جرعات معززة لضمان حماية السكان المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب إظهار دراسات أن المناعة التي تمنحها اللقاحات تضعف بمرور الوقت.

وأوصت اللجنة بأن يحصل الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، على جرعة معززة بعد ستة أشهر من تلقي جرعاتهم الثانية من اللقاحات.

وتأتي هذه الخطوة رغم مطالبة منظمة الصحة العالمية للدول الغنية التي لديها إمدادات كبيرة من اللقاحات بالامتناع عن تقديم جرعات معززة حتى نهاية العام، وإتاحة جرعات للدول الفقيرة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي إنه لا يستطيع الصمت عندما تعتقد الشركات والدول، التي تتحكم في إمدادات اللقاحات، أن فقراء العالم يجب أن يكونوا "راضين بالفتات".

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