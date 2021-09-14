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تقرير: معتقلون فلسطينيون كانوا على علم بخطة أسرى سجن جلبوع

Lebanon 24
14-09-2021 | 13:15
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تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "فشل استخباري كبير"، كاشفة أن 10 معتقلين فلسطينيين كانوا على علم بحفر نفق في سجن جلبوع بينما عناصر المخابرات الإسرائيلية لم يعرفوا عنها.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "سائق الصرف الصحي الذي أفرغ المجاري في سجن جلبوع أبلغ أحد الحراس المسؤولين عن وجود كميات من الرمال في مياه الصرف الصحي"، مشيرة إلى أنه "سيتم استجواب الحارس لوجود إهمال ولفهم تجاهله للإشارة الحمراء من هذا السائق".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أفادت في وقت سابق بأن قسم التحقيق مع السجانين التابع لوحدة "لاهاف 433" يفحص إمكانية ضلوع بعض السجانين بالعملية، فيما قال موقع "واللا" إنه يجري فحص إن كان هناك عناصر من السجانين في سجن "جلبوع" قاموا بمساعدة الأسرى الستة على التحرر.

وألقت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق القبض على 4 من الأسرى الفلسطينيين الـ6 المتحررين من سجن "جلبوع" وهم زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومحمود ومحمد العارضة.
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