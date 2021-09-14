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صحيفة: "طالبان" تعدم قناصًا أفغانيًّا عمل مع القوات البريطانية

Lebanon 24
14-09-2021 | 15:46
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أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن عناصر حركة "طالبان" أعدموا قناصًا أفغانيًّا عمل في وقت سابق مع القوات البريطانية في أفغانستان.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن القناص الذي كان يبلغ 28 عامًا من العمر، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، تلقى تدريبًا بريطانيًّا، وكانت الوحدة العسكرية التي خدم فيها إحدى الوحدات الأكثر فعالية في الجيش الأفغاني.
 
وأشارت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، إلى أن القناص كان يختبئ في كابل لفترة معينة، وتمكنت "طالبان" من تحديد مكان وجوده وقتلته يوم الإثنين.

وقال مترجم أفغاني سابق يقيم في بريطانيا حاليًّا، إن القناص المذكور كان اسمه مدرجًا على قائمة بأسماء 700 أفغاني أبدوا رغبتهم في مغادرة أفغانستان والتوجه إلى بريطانيا، لكنع لم يتمكن من ركوب أي طائرة من الطائرات التي قامت بإجلاء الأفغان من كابل.
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