قتيلان وعشرات المصابين في زلزال جنوب غربي الصين (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات، من جراء زلزال ضرب فجر الخميس على عمق ضحل مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما أعلنت السلطات.



وفي حين أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات، قال المركز الصيني لرصد الزلازل إن شدته بلغت 6 درجات، واتفق المركزان على أنه وقع على عمق ضحل (10 كيلومترات).

A 6.0-magnitude #earthquake jolted #Luxian county, #Luzhou city of SW China's #Sichuan Province at 4:33 am on Thursday (#Beijing Time), leaving 2 dead and 53 injured.

Level 1 emergency rescue is being carried out~ pic.twitter.com/xaHDRhXVvZ — Kwitter (@Kwitter12085169) September 16, 2021

وضرب الزلزال منطقة لوكسيان على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الضخمة مترامية الأطراف، التي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.



وقالت السلطات في المنطقة إن الزلزال أدى إلى "مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح خطيرة، و50 شخصا بجروح طفيفة".



وأضافت أن الزلزال أسفر عن انهيار 22 منزلا وتضرر عشرات المنازل، كما أدى إلى انقطاع الاتصالات في بعض أنحاء المنطقة.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "سي جي تي إن"، مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة ظهر فيها أثاث منزلي يهتز بقوة، في حين أظهرت مشاهد أخرى حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.