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مصرع 3 وإصابة أخرين في خروج قطار عن مساره في أميركا

Lebanon 24
26-09-2021 | 00:22
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أصيب أشخاص عدة بجروح السبت جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأميركية، على ما أعلنت شركة "أمتراك" للسكك الحديد.

وقالت الشركة في بيان إن "أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان"، مشيرة إلى أن نحو 147 راكبا كانوا في القطار إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، لقي 3 أشخاص مصرعهم في الحادث.
وأوضح بيان الشركة أن خمسا من عربات القطار خرجت عن مسارها نحو الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي (22,00 تغ)، قرب جوبلين شمالي مونتانا. 

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصًا بالقرب من السكك الحديد، وأمتعة متناثرة بجانبهم. 

وقال منسق خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا لصحيفة نيويورك تايمز إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وإن "أكثر من 50 شخصًا أصيبوا".
 
المصدر: الحرة
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