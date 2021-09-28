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السويد.. إصابات بانفجار ضخم في مبنى سكني وعمليات إجلاء للسكان

Lebanon 24
28-09-2021 | 03:19
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ذكرت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء، أن نحو 25 شخصا نقلوا للمستشفى، بعد انفجار ضخم في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني إنها تعمل على إجلاء سكان في المنطقة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤولين أنه تم إجلاء ما بين 100 إلى 200 شخص، من سكان المبنى والمباني المحيطة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تسبب الانفجار باشتعال حريق، وتضرر عدد من الشقق السكنية، دون ذكر سبب الانفجار.
وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الانفجار، رغم عدم وجود مشتبه بهم في الوقت الحالي.
وأفادت خدمات الطوارئ السويدية أنها تعمل على إجلاء الناس وإخماد الحريق في المبنى، مؤكدة امتداد النيران المشتعلة لعدة شقق.
 
المصدر: الحرة
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