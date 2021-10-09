عربي-دولي

مقتل امرأتين في إطلاق نار بدار رعاية للمسنين!

Lebanon 24
09-10-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-872946-637693599892690054.jpg
Doc-P-872946-637693599892690054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين محليين في ولاية ماريلاند الأميركية بأن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين.

وأشارت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين.

وعثرت الشرطة على جثتي امرأتين من كوادر دار المسنين.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار. وأضاف المسؤولون أن الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-10-09
07:30 | 2021-10-09
07:00 | 2021-10-09
06:30 | 2021-10-09
06:24 | 2021-10-09
06:00 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website