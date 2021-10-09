مقتل امرأتين في إطلاق نار بدار رعاية للمسنين!

أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين محليين في ولاية ماريلاند الأميركية بأن امرأتين قتلتا في حادث إطلاق النار في دار لرعاية المسنين.

وأشارت شرطة مدينة كابيتول هايتس بمقاطعة برينس جورج في ماريلاند، إلى أن الشرطة تلقت بلاغا بحادث إطلاق النار في دار رعاية للمسنين.

A shooting at a senior living facility in Capitol Heights, Maryland has left two people dead. Police say the suspect is in custody. pic.twitter.com/9FgZoIGQwy — 48 Hours (@48hours) October 8, 2021