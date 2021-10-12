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ليبيا.. العثور على 25 جثة مجهولة الهوية (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 16:11
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أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا العثور على 25 جثة مجهولة الهوية ضمن مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة أن فرق إدارة البحث عن الرفات فيها عملت في 5 مواقع لمقابر جماعية وفردية (بمكب القمامة العام) في مدينة ترهونة، وقامت بانتشال 10 جثث من المقبرة الأولى، و9 من الثانية، و4 من الثالثة، أما المقبرتان الرابعة والخامسة فحوت كل منهما على جثة واحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الفرق قامت بعمليات الانتشال "رغم صعوبة العمل بالمكب وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات".

وختمت بأن "العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة للهيئة".
 
وكانت الهيئة أعلنت في 4 أكتوبر الجاري اكتشاف موقعين في مدينة ترهونة (مكب القمامة العام)، واستخراج 10 جثث منهما، جميعها مجهولة الهوية.

وفي 11 أيلول الماضي أعلنت الهيئة انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من المدينة.
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