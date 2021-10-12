عربي-دولي

الخارجية الأميركية: مناقشات مثمرة جرت مع "طالبان" حول المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
12-10-2021 | 16:50
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وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء، مناقشات جرت في العاصمة القطرية الدوحة، بين الولايات المتحدة و"طالبان" حول قضية المساعدات الإنسانية لأفغانستان بـ"المثمرة".

وقال: "الاجتماعات التي نظمت في قطر مطلع الأسبوع، حول قضية المساعدات الإنسانية لأفغانستان كانت إيجابية إلى حد كبير".

وأضاف: "كان هناك اجتماع آخر عقد مع ممثلين من طالبان شارك فيه مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى جانب المسؤولين الأمريكيين".

وفي السياق، عقدت قمة "G20" الطارئة حول أفغانستان، والتي بادرت إليها إيطاليا بنظام الفيديو كونفرانس، وبصيغة موسعة بمشاركة قادة إسبانيا وهولندا وقطر وسنغافورة، إلى جانب الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وناقشت مسألة المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
 
 
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