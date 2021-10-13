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عربي-دولي
الولايات المتحدة تفتح حدودها قريبا "أمام المسافرين المحصنين"
Lebanon 24
13-10-2021
|
07:00
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أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستفتح اعتباراً من "مطلع تشرين الثاني" حدودها البرية مع المكسيك وكندا أمام المسافرين المحصّنين ضدّ كوفيد-19 والراغبين بالسفر لأسباب تعتبر غير ضرورية، بحسب فرانس برس.
وقال المسؤول إنّ الإدارة الأميركية ستعلن "قريباً جداً عن الموعد الدقيق" لفتح حدودها البرية كما الجوية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصّنين.
وأكّد المسؤول أنّ الحدود البرية والجوية ستفتح "بالتزامن".
وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 20 ايلول أنّها ستفتح اعتباراً من مطلع نوفمبر حدودها الجوية أمام جميع المسافرين الملقّحين ضدّ كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ مارس 2020 على الرحلات الدولية.
وبالنسبة إلى فتح الحدود البرية قال المسؤول إنّ الأمر سيتمّ على مرحلتين: الأولى سيكون فيها التلقيح شرطاً للرحلات غير الضرورية في حين ستظل الرحلات الضرورية مسموحاً بها وفق الشروط السارية منذ أغلقت الحدود، أما الثانية فستبدأ "في مطلع يناير 2022 وسيصبح فيها اللقاح شرطاً لا بدّ منه لأي رحلة إلى الولايات المتّحدة سواء ضرورية أم لا.
المصدر: الحرة
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