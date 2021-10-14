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بوتين: لم أتخذ أي قرار بشأن ترشحي للرئاسة في 2024

Lebanon 24
14-10-2021 | 00:30
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه المحتمل للرئاسة في عام 2024.
وقال الرئيس الروسي في تصريح لقناة CNBC الأمريكية، عرضت قناة "روسيا 24" مقتطفات منه: "نعم، الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة، ولكن أي قرارات بهذا الشأن لم تتخذ".
وبشأن خلفه المحتمل في الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام، قال بوتين: "أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابي التقليدي".

وأضاف: "لا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبل، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع. والوضع يجب أن يكون هادئا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء".
المصدر: روسيا اليوم
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