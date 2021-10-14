بوتين: لم أتخذ أي قرار بشأن ترشحي للرئاسة في 2024

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه المحتمل للرئاسة في عام 2024.

وقال الرئيس الروسي في تصريح لقناة CNBC الأمريكية، عرضت قناة "روسيا 24" مقتطفات منه: "نعم، الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة، ولكن أي قرارات بهذا الشأن لم تتخذ".

وبشأن خلفه المحتمل في الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام، قال بوتين: "أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، هذا هو جوابي التقليدي".



وأضاف: "لا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبل، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع. والوضع يجب أن يكون هادئا لتعمل كافة أجهزة السلطة وكافة البنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء".