عربي-دولي

مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

Lebanon 24
14-10-2021 | 13:21
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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن "مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة".

وأكد المتحدث الرسمي أن على الحكومة ومؤسسات الدولة في لبنان الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار، حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

هذا واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" في بيان مشترك مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" بـ"الانتشار في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات، وممارسة عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد، مما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى"، حسب البيان.
المصدر: روسيا اليوم
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