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بومبيو يخسر وزنًا كبيرًا...ما علاقة ذلك بانتخابات 2024؟

Lebanon 24
16-11-2021 | 16:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، يظهر فيها أنه فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، لدرجة أنه أصبح من الصعب التعرف عليه.
 
 
وقد تكهن البعض بأن فقدان بومبيو لأكثر من 15 كلغ من وزنه هو دلالة على أنه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024.
 
وبومبيو الذي شغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية من 2017 إلى 2018 ووزير خارجية الولايات المتحدة السبعين من 2018 إلى 2021 في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، استمر في الظهور بشكل متكرر عبر وسائل الإعلام بعد مغادرته منصبه، وانضم إلى جهود جمع التبرعات، وأظهر دلائل على أنه يعيد تنشيط لجنة حملته القديمة.

وهو صريح في انتقاده لإدارة الرئيس جو بايدن، بينما كان يروج ويدافع عن عمل إدارة ترامب.
 
 
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