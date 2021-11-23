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أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
23-11-2021 | 08:30
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كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس وزراء الكويت.

وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.
المصدر: سبوتنيك
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