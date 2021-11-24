نيوزيلندا تعلن موعد فتح البلاد أمام المسافرين الأجانب

قالت نيوزيلندا، الأربعاء، إن المسافرين الأجانب الذين جرى تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، سيكون باستطاعتهم دخول البلاد اعتبارا من 30 نيسان المقبل، في تخفيف لقيود السفر التي فرضتها منذ تفشي جائحة كورونا في آذار من العام الماضي.

وقال كريس هيبكنز،‭‭ ‬‬الوزير المكلف بملف كوفيد-19، في مؤتمر صحفي، إن النيوزيلنديين الذين حصلوا على اللقاح بالكامل والموجودين في أستراليا يمكنهم العودة إلى البلاد من دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي اعتبارا من 16 كانون الثاني المقبل.وأضاف أن النيوزيلنديين الذين جرى تطعيمهم بالكامل، وغيرهم من المسافرين من جميع البلدان الأخرى، يمكنهم البدء في السفر إلى نيوزيلندا من دون الحجر الصحي اعتبارا من 13 شباط المقبل.