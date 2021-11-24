عربي-دولي

ترامب: انسجمت جيداً مع زعيمي روسيا والصين

Lebanon 24
24-11-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-889720-637733561860311650.jpg
Doc-P-889720-637733561860311650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن إدارته نجحت في إقامة علاقات جيدة مع قيادتي روسيا والصين.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء: "لو نظرنا إلى روسيا، فسنرى أنها لم تكن تشكل أي تهديد. عندما كنت هناك [في البيت الأبيض]، كنا على علاقة جيدة مع روسيا".

وتابع ترامب القول: "لقد فرضت عقوبات على روسيا، مثل أي شخص قبلي، لقد وضعت نهاية خط أنابيب الغاز السيل الشمالي -2".

وأشار ترامب أيضا إلى أوكرانيا، وذكر أنه قال للقيادة في كييف: "لن أقاتل من أجل أوكرانيا - يجب أن يدافعوا عن أنفسهم".

وتابع الرئيس الأميركي السابق: "انظروا إلى الصين: عندما كنت في منصب الرئيس، لم تكن هناك قاذفات تحلق فوق تايوان. كان الرئيس الصيني (شي جين بينغ) يعلم أنه لا يستطيع القيام بذلك".

 واختتم ترامب حديثه: "لقد انسجمت جيدا مع كل من رئيسي الصين وروسيا، وهذا جيد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-24
12:38 | 2021-11-24
12:00 | 2021-11-24
11:37 | 2021-11-24
11:30 | 2021-11-24
11:00 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website