عربي-دولي

الكرملين: "قمة الديمقراطية" محاولة أميركية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة

Lebanon 24
24-11-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-889727-637733571439240344.jpg
Doc-P-889727-637733571439240344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "قمة الديمقراطية" المقرر عقدها الشهر القادم، بأنها محاولة أميركية لإنشاء خطوط تقسيم جديدة، مشيرا إلى أن موقف روسيا من هذه القمة سلبي.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نقف موقفا سلبيا بلا شك من هذه القمة. ولا تعد إلا محاولة لإنشاء خطوط تقسيم جديدة. في أوائل التسعينيات من القرن الماضي كنا نناضل من أجل إزالة وتخفيض خطوط التقسيم، لكن الولايات المتحدة تفضل في الوقت الراهن أن تنشئ خطوط تقسيم جديدة وتقسم البلدان إلى جيدة من وجهة نظرهم وسيئة في نظرهم أيضا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول فرض مفهومها للديمقراطية على دول أخرى وخصخصة هذا المصطلح.

وتابع: "تحاول خصخصة كلمة "الديمقراطية"، أي أن الديمقراطية (من وجهة نظرهم) هي فقط ما يتوافق مع فهم واشنطن. ومن الواضح أنه لا يمكن ولا يجب أن يكون كذلك. وهو ليس موجودا حقا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-11-24
08:00 | 2021-11-24
07:30 | 2021-11-24
07:00 | 2021-11-24
06:36 | 2021-11-24
06:30 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website