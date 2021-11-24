الأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني

فككت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، ما سمته بـ"أخطر شبكة لقرصنة المعلومات"، وتتألف الشبكة من 5 أشخاص في مدينة كربلاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانًا عن الخلية، قالت فيه إنه "بناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة لأمن جنوب صلاح الدين بشأن وجود شبكة لقرصنة المعلومات في محافظة كربلاء المقدسة؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين بالتنسيق مع مفارز أمن كربلاء المقدسة بتفعيل الجهد الاستخباري والميداني لمقاطعة المعلومات".

وأوضحت أن "المفارز تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 "متهمين" يعدّون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق".

ونوّهت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولاً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها".

وأشارت إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

واستولى قراصنة روس (هاكرز) أواخر الشهر الماضي على تفاصيل لشخصيات سياسة منهم قادة دول، ونجوم هوليوود ومليارديرات في عملية سرقة افتراضية صادمة لشركة مجوهرات.

وسرق القراصنة المعلومات الشخصية لمشاهير من بينهم مقدمة البرامج الامريكية الشهيرة أوبرا وينفري وبلعي كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته وفيكتوريا، والممثل الهوليودي توم هانكس والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بالإضافة لرئيس وزراء البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء السابق لقطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب رئيس وزراء كازاخستان أربولات دوسايف وغيرهم، خلال مداهمة على الإنترنت.