رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج

قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات التي أجراها مع الممثلين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران لم تكن مثمرة.

وأضاف غروسي، أمام مجلس مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن اجتماعاته التي عقدها في طهران في 23 تشرين الثاني الجاري لم تسفر عن نتائج.

ولفت غروسي إلى أن اجتماعاته في طهران شارك فيها نائب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي.

وتابع: "لم نتوصل إلى نتائج رغم ما بذلناه من جهود عبر المفاوضات والمناقشات المكثفة، المتعلقة بقضايا عالقة تتعلق بالضمانات الإيرانية".

وتعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران هي الثانية، التي يقوم بها إلى طهران منذ تولي الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث كانت الزيارة الأولى قبل نحو شهرين ونصف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وذكر تقرير عن الزيارة لوكالة "فارس" أن أهم محاور المحادثات هو إيجاد إطار محدد للتعاون بين الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية.