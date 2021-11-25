عربي-دولي

أحمد الريسي.. أول عربي يتولى رئاسة الإنتربول

Lebanon 24
25-11-2021 | 06:00
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أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الخميس، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي، رئيساً جديداً لها، وبذلك يصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وجاء انتخاب أحمد الريسي خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة "الإنتربول" في مدينة إسطنبول التركية.

وكتب الحساب الرسمي لمنظمة "الإنتربول" على "تويتر": "جرى انتخاب أحمد الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس لولاية تستمر 4 سنوات".

ويملك أحمد الريسي خبرة تقارب أربعة عقود في مجال إنفاذ القانون، ويعتبر خبيرا في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي.

والريسي حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.
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