عربي-دولي

إصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس

Lebanon 24
25-11-2021 | 08:30
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وقعت العديد من الإصابات بالاختناق بين مواطنين وطلاب فلسطينيين، اليوم الخميس، إثر اقتحام قريتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين.
وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس شهدت وقوع حالات اختناق للفلسطينيين خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين للقرية.

من جانبه، قال رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، إن "عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال، اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمواطنين بحالات اختناق".
في سياق متصل، صرح قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، اللواء اليعازر توليدانو، بأن إسرائيل تجهز لمناورة برية للتدريب على اجتياح محتمل لقطاع غزة، وذلك بعد حرب بين الجانبين في أيار الماضي.
وجاءت تصريحات توليدانو في مؤتمر للأمن القومي نظمه معهد إسرائيل للديمقراطية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح فيه توليدانو قائلاً: "نحضر مناورة حديثة لقطاع غزة، مع إمكانية عالية لتحقيق إنجازات كبيرة".
وكانت إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة قد خاضت في أيار الماضي، حربا استمرت 11 يوما، وانتهت بوساطة مصرية، وخلفت مئات القتلى والمصابين في القطاع إضافة إلى 14 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
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