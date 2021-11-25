عجائب الدنيا السبع... رحلة عبر الطبيعة والتراث والامكنة

ذكرت "الجزيرة" ان الناس استمروا بوفائهم لعجائب الدنيا السبع ردحا طويلا وربما مبالغ فيه من الزمن، ولقد كرّسها عجائبيا رحالة يونانيون جالوا في المناطق المجاورة، فأتت اللائحة غير عالمية.
ولا تشمل عجائب الدنيا القديمة فعلا أضخم أو أهم ما كان في عصر هؤلاء الرحالة، بعد تنقلهم بين مصر وبابل وبلاد فارس وتركيا واليونان.
كيف ولدت فكرة عجائب الدنيا السبع؟
جاءت عجائب الدنيا السبع أمثلة لإسهامات حضارات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط القديمة، حيث يوجد ماض غني بالإنشاءات التاريخية التي تحكي قصص الإنجازات البشرية.
ودوّن المسافرون الهيلينيون هذه الهياكل بعناية في أدلة السفر والأعمال الفنية والقصائد، كما يذكر موقع ناشيونال جيوغرافيك، مشيرا إلى إنه على الرغم من أن قوائم العجائب أُنشئت في وقت مبكر من القرن الخامس قبل الميلاد، فإن الكاتب اليوناني أنتيباتر الصيداوي (نسبة إلى صيدا أو صيدون على الساحل اللبناني الجنوبي) في القرن الثاني، احتفل شعرا بهذه الأعمال البطولية للقدرة البشرية في القرن الثاني، فكرسها أكثر.
ما عجائب الدنيا السبع القديمة؟
وتضم عجائب الدنيا السبع القديمة من العالم:
حدائق بابل المعلقة.
معبد أرتميس في أفسس.
تمثال زيوس في أوليمبيا.
ضريح موسولوس في هليكارناسوس.
تمثال رودس.
منارة الإسكندرية.
هرم الجيزة.
حدائق بابل المعلقة
تذكر موسوعة قصة الحضارة للكاتب ويل ديورانت -التي أكملتها زوجته إيريل بعد وفاته- (في الجزء الثاني، ص 199) أحد عجائب الدنيا السبع، وهي: الحدائق المعلقة في بابل التي بناها نبوخذ نصر بعد زواجه من ابنة سيكسارس ملك الميديين، وكانت الأميرة تحن إلى خضرة بلادها، ولهذا بنى لها حدائق عجيبة فيها الأشجار والأزهار العطرة والمتنوعة، وجعل ترعا من نهر الفرات تمر بها وتصل إلى أعلى طبقة منها بآلات مائية.
ويعتقد أن الحدائق المعلقة قد شُيدت قبل حوالي 600 سنة من الميلاد، إذ لا يوجد ما يدل فعلا على وجودها.