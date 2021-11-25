عربي-دولي

بهدف توفير المال.. دولة عُظمى تخطط لتقليص قواتها المسلحة!

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:30
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن هناك خططا لتقليص عديد عناصر الجيش البريطاني بمقدار 9 آلاف عنصر، ليصبح العدد الإجمالي 73 ألفاً، وذلك بهدف توفير المال.

وذكرت الشبكة بأن وزير الدفاع، بين والاس، "أنقذ" 500 عنصر من عملية التخفيض، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يركز والاس على القدرات بدلاً من العدد، حيث يقوم بإجراء إصلاح شامل للجيش، وصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة "راديكالية" منذ أكثر من 20 عاما.

وبينت "سكاي نيوز" أن الجيش سيشهد اعتماداً أكبر على الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر والبيانات، بينما من المتوقع  تحسين قدرات الجنود (نساء ورجالا)، مع زيادة التركيز على تحسين المهارات المتخصصة، موضحة أن إلغاء فصل 500 عنصر يعادل وجود كتيبتين من طراز "رينجر".

وقال مصدر دفاعي كبير للشبكة إن والاس قال في وقت سابق إن "حجم الجيش لا يعتمد على رقم تم انتقاؤه من الجو، ولكن على الطموح والتهديد المحتمل".

يذكر أنه تم الإعلان في آذار الماضي عن خطة سابقة لخفض عديد الجيش إلى 72500 عسكري بحلول عام 2025 كجزء من مراجعة حكومية أوسع للدفاع والأمن والسياسة الخارجية.
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