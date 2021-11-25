عربي-دولي

الصين: مستعدّون للتعاون مع إيران لمقاومة سياسة الإجراءات أحادية الجانب

Lebanon 24
25-11-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-890117-637734460670883576.jpg
Doc-P-890117-637734460670883576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمواجهة سياسة الإجراءات أحادية الجانب، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني وانغ يي في محادثة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "الصين مستعدة للتعاون مع إيران لمقاومة أي سياسة من التحركات والمضايقات أحادية الجانب، والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدفاع عن العدالة الدولية والنزاهة".
وجرت المحادثة بين وزيري خارجية البلدين أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو.

وأشار الوزير الصيني إلى أن بلاده تقدر دعم إيران لمبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ومستعدة للعمل مع إيران على تنفيذ خطة التعاون الشامل بين البلدين والمساهمة في تحقيق نتائج جديدة لاستراتيجيتهما.

كما جاء في بيان وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن "الصين لا تعتزم تصدير نموذجها التنموي، لكنها تأمل في أن تكون نموذجا لدول مثل إيران التي تريد تسريع التنمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقلالها".

من جانب آخر، لفت الوزير إلى أن الحكومة الصينية قررت نقل دفعة أخرى من اللقاحات إلى إيران "للتعبير عن صداقتها للشعب الإيراني".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-11-25
15:27 | 2021-11-25
15:00 | 2021-11-25
14:30 | 2021-11-25
14:00 | 2021-11-25
13:00 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website