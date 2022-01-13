بينها 3 دول عربية.. حرمان 11 دولة من التصويت بالأمم المتحدة

علقت الأمم المتحدة حق التصويت لأحد عشر بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.وتنص المادة 19 من الميثاق على أنه إذا تأخر عضو في الأمم المتحدة في سداد مستحقاته فإنه يفقد حق التصويت في الجمعية العامة.وحسب بيان الأمم المتحدة فإن الاشتراكات المستحقة على البلدان المعنية لم تدفع خلال السنتين السابقتين 2021 و2020.وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة كل من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.