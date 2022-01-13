عربي-دولي

بينها 3 دول عربية.. حرمان 11 دولة من التصويت بالأمم المتحدة

Lebanon 24
13-01-2022 | 05:00
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علقت الأمم المتحدة حق التصويت لأحد عشر بلدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مستحقاتها السنوية بموجب أحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.


وتنص المادة 19 من الميثاق على أنه إذا تأخر عضو في الأمم المتحدة في سداد مستحقاته فإنه يفقد حق التصويت في الجمعية العامة.

وحسب بيان الأمم المتحدة فإن الاشتراكات المستحقة على البلدان المعنية لم تدفع خلال السنتين السابقتين 2021 و2020.

وتشمل قائمة البلدان المحرومة من حق التصويت في الجمعية العامة كل من دولة أنتيغوا وبربودا، جزر القمر، الكونغو، غينيا، إيران، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، فانواتو وفنزويلا.
 
ويظهر بيان الأمم المتحدة أن مستحقات إيران تتجاوز 18 مليون دولار، في حين مستحقات السودان تقارب 300 ألف دولار، أما الصومال فيبلغ المبلغ المستحق حوالي 1.5 مليون دولار، أما جزر القمر فالمستحقات تقدر بأكثر من 412 ألف دولار.

 ومع ذلك فإن القرار سمح لثلاث دول، هي جزر القمر والصومال وساوتومي وبريسنيب، بالتصويت حتى نهاية الجلسة 76 للأمم المتحدة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تعتمد على تمويل البلدان الأعضاء التي تدفع مستحقاتها السنوية، أو تبرعات البلدان لمؤسسات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز
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