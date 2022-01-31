إصابة وزيرة الخارجية البريطانية بفيروس "كورونا"

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها أصيبت بفيروس كورونا وإنها تخضع للعزل الذاتي في المنزل.وكان من المقرر أن تزور تراس، التي أعلنت في البرلمان أمس الاثنين عن خطط لتشديد العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، كييف هذا الأسبوع في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.وقالت تراس على تويتر "أثبتت الفحوص إصابتي بكوفيد هذا المساء.. لحسن الحظ تلقيت جرعاتي الثلاث وسأعمل من المنزل أثناء العزل".