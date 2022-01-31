عربي-دولي

إصابة وزيرة الخارجية البريطانية بفيروس "كورونا"

Lebanon 24
31-01-2022 | 16:50
A-
A+
Doc-P-913453-637792699464003593.jpg
Doc-P-913453-637792699464003593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنها أصيبت بفيروس كورونا وإنها تخضع للعزل الذاتي في المنزل.

وكان من المقرر أن تزور تراس، التي أعلنت في البرلمان أمس الاثنين عن خطط لتشديد العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، كييف هذا الأسبوع في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة.

وقالت تراس على تويتر "أثبتت الفحوص إصابتي بكوفيد هذا المساء.. لحسن الحظ تلقيت جرعاتي الثلاث وسأعمل من المنزل أثناء العزل". 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-01-31
16:54 | 2022-01-31
16:30 | 2022-01-31
16:17 | 2022-01-31
16:00 | 2022-01-31
15:53 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website