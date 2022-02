اللحظات الأولى لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.. مقاطع فيديو توثق

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو تظهر العملية العسكرية الروسية في دونباس الأوكرانية.

MLRS systems active against Ukrainian positions. pic.twitter.com/LqaWV7rm08

وفي كلمة متلفزة، أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وخاطب بوتين الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا، لذلك قد تساعدون النازيين الجدد".

Video of explosions in Kharkiv, Ukraine. AD was previously active in the area. pic.twitter.com/RcdGTj7e3B

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) February 24, 2022

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن القوات الروسية بدأت دخول الأراضي الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

وأشارت "رويترز" إلى سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية في العاصمة الأوكرانية.