عربي-دولي

انفجارات وحريق في كييف.. وفيديو يرصد إسقاط جسم "مجهول"

Lebanon 24
24-02-2022 | 23:30
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أظهر مقطع فيديو حطاما لجسم غير معروف أسقط فوق سماء كييف، صباح الجمعة، في ثاني أيام الغزو الروسي لأوكرانيا.


واستيقظ سكان كييف على صوت دوي انفجارين قويين فجر الجمعة وسط العاصمة الأوكرانية، وفقما ذكرت "فرانس برس".
 
 
وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون هيراشينكو، إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

وكتب هيراشينكو على تطبيق "تليغرام"، أن مبنى سكنيا من 9 طوابق اشتعلت فيه النيران.
 
وسُمع دوي سلسلة انفجارات في كييف في وقت سابق قال هيراشينكو إنها أصوات دفاعات جوية تطلق النار على الطائرة، حسبما نقلت "رويترز".

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على أوكرانيا يوم الخميس، وقالت كييف إن الغزو تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.

وليل الخميس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات روسية تسللت إلى كييف.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية: "تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف"، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.
 
كان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوغني، أن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

وتعرض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية، وصلت على متن مروحيات عدة، وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.
المصدر: سكاي نيوز
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