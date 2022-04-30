مشاهد مرعبة.. إعصار مدمر يجتاح ولايات أميركية (فيديو)

دمر إعصار هائل جزءا من ولاية كانساس الأميركية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذي خلفه، من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف.



وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأميركي الأوسط، بما في ذلك كانساس، وأيوا، وميسوري، ونبراسكا.

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وفي مدينة ويتشيتا، قال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة في ضاحية أندوفر. ولكن لم ترد انباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.

Sharing this late due to barely having service and being without power. I am okay. I know there are many others that are in far worse shape right now. @NWSWichita @KSNNews @KSNStormTrack3 #AndoverTornado #kswx #AndoverKS #Andover pic.twitter.com/u3xeIvtsjq — Ronelle Williams (@rnllwilliamswx) April 30, 2022

وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير.

Video from the YMCA in Andover, thanks to my cousin @CoachR_Allen pic.twitter.com/uHTwBYPdmG — Nicole Phillips (@NicolePhilli) April 30, 2022

من جهته، حث رئيس بلدية ويتشيتا، براندون ويبل، الناس على عدم السفر. وكتب في "تويتر": "سمعت أن الطرق في أندوفر مغلقة أمام حركة المرور. يرجى البقاء في أماكنكم إذا استطعتم. هناك موجة برد كبيرة في جميع أنحاء منطقتنا، وضعف رؤية أيضا للسائقين".

Destructive tornado tearing through Andover KS minutes ago pic.twitter.com/O5KL1Zdcrk — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) April 30, 2022

وتظهر مقاطع الفيديو والصور غير العادية المنشورة على الإنترنت الإعصار وهو يمزق أندوفر، ويدمر المباني، وينشر الحطام المتطاير في الهواء.