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عربي-دولي

أغلقوا منازلهم بالأسلاك والمسامير! هذا البلد يحتجز مواطنين لوقف انتشار كورونا (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2022 | 02:15
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وصلت معركة الصين ضد فيروس كورونا إلى مستوياتٍ جديدة بعد أن ظهر مسؤولون في مقاطعة شمالية وهم يغلقون أبواب السكَّان بالأسلاك والمسامير؛ لمنعهم من الخروج، بحسب ما قالته صحيفة Telegraph البريطانية.

واستخدم العمال الأسلاك ليوصدوا الأبواب، وركَّبوا مسامير حديدية على الأرضيات؛ لمنع السكَّان من مغادرة منازلهم، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية. 
 
طُبِّقَت الإجراءات على أولئك الذين رفضوا تسليم مفاتيح شققهم طواعية حتى يمكن حبسهم من الخارج، وفقاً للنشرة المستقلة Caixin Global. 

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فيما أثارت مقاطع الفيديو غضباً عبر الإنترنت، حيث أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الإجراءات قد تعرِّض حياة الناس للخطر، لأنهم لن يكونوا قادرين على مغادرة منازلهم في حالة الطوارئ.  

كتب أحد المعلِّقين على منصة Weibo، النسخة الصينية من تويتر: "أنا غاضب جداً".  
 
المصدر: عربي بوست

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