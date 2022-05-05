أغلقوا منازلهم بالأسلاك والمسامير! هذا البلد يحتجز مواطنين لوقف انتشار كورونا (فيديو)

وصلت معركة الصين ضد فيروس كورونا إلى مستوياتٍ جديدة بعد أن ظهر مسؤولون في مقاطعة شمالية وهم يغلقون أبواب السكَّان بالأسلاك والمسامير؛ لمنعهم من الخروج، بحسب ما قالته صحيفة Telegraph البريطانية.



واستخدم العمال الأسلاك ليوصدوا الأبواب، وركَّبوا مسامير حديدية على الأرضيات؛ لمنع السكَّان من مغادرة منازلهم، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

طُبِّقَت الإجراءات على أولئك الذين رفضوا تسليم مفاتيح شققهم طواعية حتى يمكن حبسهم من الخارج، وفقاً للنشرة المستقلة Caixin Global.