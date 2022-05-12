وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي

أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي.

وقال: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن، لا يزال هناك الكثير من العمل".