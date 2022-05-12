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إقتصاد

وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي

Lebanon 24
12-05-2022 | 16:30
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أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي.
وقال: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن، لا يزال هناك الكثير من العمل".
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المصدر: سبوتنيك
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