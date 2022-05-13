"كرة ضخمة من اللهب".. مقاطع فيديو مثيرة تظهر دبابات روسية تتفجر في اوكرانيا!(فيديو)





ووفق مقطع مصور نشرته وحدة اللواء 54 المتمركز في دونباس، تم تدمير فصيل من الدبابات الروسية بهجمات جوية دقيقة.

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ولم يحدد المقطع المصور بدقة الطريق التي كانت تقود عليها الدبابات الروسية، حيث امتلأت السماء بالدخان بسبب تفجير الدبابات.



ويظهر المقطع تعرض مركبات عسكرية روسية عديدة لإصابات مباشرة، بما في ذلك واحدة تناثر حطامها في السماء عاليا. أظهرت مقاطع مصورة تطاير حطام دبابات روسية في أوكرانيا، إذ تظهر ككرة ضخمة من اللهب بعد انفجارها في الشوارع، بحسب تقرير نشره موقع "نيويورك بوست".ووفق مقطع مصور نشرته وحدة اللواء 54 المتمركز في دونباس، تم تدمير فصيل من الدبابات الروسية بهجمات جوية دقيقة.ولم يحدد المقطع المصور بدقة الطريق التي كانت تقود عليها الدبابات الروسية، حيث امتلأت السماء بالدخان بسبب تفجير الدبابات.ويظهر المقطع تعرض مركبات عسكرية روسية عديدة لإصابات مباشرة، بما في ذلك واحدة تناثر حطامها في السماء عاليا.

ونشرت مقاطع مشابهة التقطتها كاميرا مراسل التلفزيون الصيني الحكومي أثناء وجوده في ماريوبول، إذ ارتفع حطام الدبابة لأكثر من 100 قدم في السماء، وفق "فينكس تي في".

والتقطت هذه المقاطع الجمعة الماضية، حين أصيبت على الأقل دبابة من بين دبابتين روسيتين.



وقال الجيش الأوكراني إنه دمر، منذ بداية الحرب، حوالي 1200 دبابة روسية، و2873 مدرعة، إضافة إلى 2000 مركبة عسكرية متنوعة، وحوالي 200 طائرة، بحسب التقرير، مضيفا إنه تم قتل حوالي 27 ألف جنديا روسيا.



وأعلنت كييف، الخميس، إنها تجري مفاوضات "صعبة" مع روسيا لإجلاء 38 مقاتلا اصيبوا بجروح بالغة من مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، الذي تحاصره القوات الروسية.



وتتهم كييف مرارا روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بدء هجومها العسكري الذي انطلق في فبراير الماضي، وأدى إلى تهجير حوالي ستة ملايين مدني سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، يفيد عديدون منهم عن أعمال تعذيب وتعديات جنسية وتدمير عشوائي، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.