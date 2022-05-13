"حادث مأساوي"..قتلى بانقلاب قارب مهاجرين من هايتي على سواحل أميركا

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قال خفر السواحل الأميركي، الخميس، إن ما لا يقل عن 11 شخصا غرقوا عندما انقلب قارب يقل مهاجرين من هايتي بالقرب من بويرتوريكو، وسط زيادة مستمرة في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأميركية عبر رحلات بحرية خطيرة.شوهد القارب، الذي كان يقل "عددا غير محدد من الأشخاص"، على بعد عشرة أميال بحرية شمال جزيرة ديسيتشيو في بويرتوريكو.وقال خفر السواحل على تويتر إنه عثر على 11 جثة وانتشل 31 ناجيا بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.